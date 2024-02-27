Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Kişi Tutuklandı

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Kişi Tutuklandı

Adana'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 47 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda, 11 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 988 sentetik ecza, 892 uyuşturucu hap, 2 kilo 846 gram esrar, 284 kök Hint keneviri, 14 gram kokain ile ruhsatsız 6 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 47 şüpheliden 28'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 47 zanlıdan 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 11 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 988 sentetik ecza, 892 uyuşturucu hap, 2 kilo 846 gram esrar, 284 kök Hint keneviri, 14 gram kokain ile ruhsatsız 6 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 47 şüpheliden 28'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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