Uyuşturucu Denetiminde Polisler Yaralandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan 4 polisten 3'ünün tüfekle yaralanmasıyla ilgili tutuksuz 3 sanık hakkında 80'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos 2022'de Narlıca Mahallesi Mehmet Özel Caddesi'ndeki uyuşturucu denetimi sırasında 4 polisten 3'ünün tüfekle yaralanmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar K.B.Y, M.K. ve T.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polisler C.L, F.S, M.K. ve S.M'nin caddede uyuşturucu denetimi yaptığı, bu sırada sanıklar M.K. ve T.G'nin müşteki polislerin yanına giderek "Burada ne bekliyorsunuz?" dedikleri anlatıldı.

Müştekilerin, polis olduklarını belirtmesine rağmen sanıklar M.K. ve T.G'nin görevli ekiplere "Polisseniz polissiniz, çekin gidin buradan" diye karşılık verdikleri ve ardından uzaklaştıkları iddianamede belirtildi.

İddianamede, M.K, K.B.Y. ve T.G'nin bir süre sonra olay yerine tüfekle gelip denetim yapan polislere 5 el ateş ettiği, ekipteki C.L, F.S. ve S.M'nin yaralandığı, M.K'nin ise yara almadığı, polislerin olayı bertaraf etmek için havaya ateş açtıkları ve sanıkların bölgeden kaçtığı bildirildi.

Olayda kullanılan tüfeklerin M.K'nin ikametinde ele geçirildiği, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlatılan iddianamede M.K, K.B.Y. ve T.G'nin 4 polise yönelik eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 52'şer yıldan 80'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan 3 polisin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden T.G. 22 Ağustos 2022'de tutuklanmış, 20 Aralık 2022'de adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Diğer şüpheliler M.K. ve K.B.Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.