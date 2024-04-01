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Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

Adana\'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi. Sanık, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı ve suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

01.04.2024 10:49
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Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık S.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, merkez Seyhan ilçesinde otomobilindeki poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu A.P'ye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

S.A. ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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