Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanma - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanma

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Adana'da yapılan bir operasyonda uyuşturucu satıcıları polis tarafından yakalandı. Kaçarken düşen bir şüphelinin kolunun kırıldığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

10.09.2024 10:44
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ADANA'da baskın yapan polisi görünce evin penceresinden atlayıp kaçarken yakalanan uyuşturucu satıcılarından Osman D. (42) ile Özkan E. (39) gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaçarken yolda düşen Özkan E.'nin sol kolu kırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Özkan E. ile Osman D.'nin oturduğu eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Polis, ara sokakta yaptığı takiple şüphelileri gözaltına aldı. Kaçarken yolda dengesini kaybedip düşen Özkan E.'nin sol kolunun kırıldığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 22,91 gram bonzai ile 0,70 gram bonzai üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi.

Özkan E.'nin hastanede koluna ilk müdahale yapıldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Osman D.'nin 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 21 yıl 3 ay, Özkan E.'nin ise çeşitli suçlardan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan E. ile Osman D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanma
Kaynak: DHA

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