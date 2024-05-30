Adana'da uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana\'da uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis cezasına ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

30.05.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evinde gece saatlerinde kitap arasına saklanan uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması, evde ele geçirilen hassas terazi de dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.A, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:21 Küresel kriz onları da vurdu Özel hastane konkordato ilan etti Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:26:58. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement