Adana'da Uyuşturucu Satıcısı 16 Yıl Hapis Cezası Aldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 16 yıl 6 ay hapis ile 75 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde defter arasına saklanan uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, evde çocuk odasında bulunan çekmece içinde oyuncakların alt kısmında 175,98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği ve benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.A, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ile 75 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.