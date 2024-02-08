Adana\'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.G. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Yeşilyuva Mahallesi'nde gece vakti evinde, motosiklet ile yanına gelen kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Sanık B.G. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.G'nin tutuklanmasına karar verdi.