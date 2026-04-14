Adana'da Uyuşturucu Ticareti Ceza Explorer

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin bagajında 30 kilo 610 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis ve 60'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar C.K. ve E.E. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 Nisan 2025'te Ova Mahallesi'nde E.E. idaresindeki otomobili durdurduğunu anlattı.

C.K.'nın da bulunduğu aracın bagajındaki kolilerde 30 kilo 610 gram esrar ele geçirildiğini belirten savcı, uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar ise haklarındaki suçlamayı reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 60'şar bin lira para cezasına çarptırdığı C.K. ve E.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.