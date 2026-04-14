Adana'da Uyuşturucu Ticareti Ceza Explorer

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 30 kilo esrar bulunduran iki sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira para cezası aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin bagajında 30 kilo 610 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis ve 60'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar C.K. ve E.E. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 Nisan 2025'te Ova Mahallesi'nde E.E. idaresindeki otomobili durdurduğunu anlattı.

C.K.'nın da bulunduğu aracın bagajındaki kolilerde 30 kilo 610 gram esrar ele geçirildiğini belirten savcı, uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar ise haklarındaki suçlamayı reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 60'şar bin lira para cezasına çarptırdığı C.K. ve E.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Adana, Ceza, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:00:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.