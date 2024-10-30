Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Temmuz'da tutuklanan Y.B. ve İ.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 2 Temmuz'da ihbar üzerine polisler tarafından Narlıca Mahallesi'nde Y.B'ye ait eve düzenlenen operasyonda, sanık Y.B. ve İ.Ö'nün poşete gizlediği 11,7 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosiklet ile yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

Sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtilen iddianamede, Y.B. ve İ.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlanacak.