Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve satışını gerçekleştirdiği belirtilirken, suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

15.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 Ağustos 2023'te tutuklanan M.A. ile tutuksuz A.K. ve E.D. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki M.A'ya ait iş yerine düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer aldı.

Sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, M.A. ile tutuksuz A.K. ve E.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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