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Adana'da evde uyuşturucu satan kardeşlere hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da evde uyuşturucu satan kardeşlere hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1'i tutuklu 2 kardeş hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan kardeşler hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıkların evde bulunan uyuşturucu ve satıştan elde edilen malzemelerle birlikte ticaret yaptığı belirtilerek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Adana\'da evde uyuşturucu satan kardeşlere hapis istemi
04.01.2024 - 15:35,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1'i tutuklu 2 kardeş hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 Kasım 2023'te tutuklanan Esat B. (48) ve kardeşi tutuksuz Ercan B. (46), hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, Esat B'nin, çantaya gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosikletle yanlarına gelen kişilere sattığı, kardeşi Ercan B'nin ise ikamet önünde gözcülük yaparken yakalandığı belirtildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, sanıkların evde kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı ifade edilerek, Esat B. ve Ercan B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da evde uyuşturucu satan kardeşlere hapis istemi - Son Dakika
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