Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 19 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 19 Yıl Hapis Cezası

Adana\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 19 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası ve 40 bin lira adli para cezası verildi. Sanık, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucu ticareti ve izinsiz Hint keneviri ekimi suçlarından cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

14.05.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 19 yıl hapis ile 40 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince 2000 Evler Mahallesi'ndeki ikametinde gece vakti sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu S.Ö'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığa ait ikamette, saksıya ekilen 4 kök Hint keneviri de bulunduğunu, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla izinsiz Hint keneviri ekimi yapmak" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık A.Ö. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl, "esrar elde etmek amacıyla izinsiz Hint keneviri ekimi yapmak" suçundan da 4 yıl olmak üzere toplamda 19 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.Ö'nün, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Seyhan, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 19 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:05:30. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 19 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement