Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı belirtildi.

29.07.2024 10:13
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 Mayıs'ta tutuklanan E.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine Sarı Yakup Mahallesi'ndeki E.B'ye ait iş yerine düzenlenen operasyonda, sanığın poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelenlere satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisine yer verildi.

Sanığın "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, E.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA

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