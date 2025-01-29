Adana\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Adana'da 4 kilogram uyuşturucu ham maddesi ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı gerekçesiyle Ceyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 4 kilogram ham madde, ruhsatsız 1'i otomatik olmak üzere 2 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.

Jandarma ekipleri, ikametteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.