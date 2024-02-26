Adana'da Yangında Anne ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Yangında Anne ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana\'da Yangında Anne ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında Zeynep Parlak (60) ile çocukları Sefa (26) ve Sezer Parlak'ın (24) hayatını kaybettiği bildirildi. Yangında yaralanan baba Mustafa Parlak ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi ve Kozan ilçesi Pekmezci Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

26.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
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Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Pekmezci Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın çıkan evde Zeynep Parlak (60) ile çocukları Sefa (26) ve Sezer Parlak'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan ve dumandan etkilenen baba Mustafa Parlak ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Kozan ilçesi Pekmezci Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Baba Mustafa Parlak, ailenin yakınları ve ilçe protokolü de cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA

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