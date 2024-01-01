 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da yangında karı koca ve çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da yangında karı koca ve çocukları hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, evde bulunan karı koca ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan aile üyelerinden anne ve baba ile bir çocuk yaşamını yitirirken, diğer çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Adana\'da yangında karı koca ve çocukları hayatını kaybetti
01.01.2024 - 11:47,
Abone Ol

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evdeki karı koca ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Solunumu duran ve itfaiye ekibinin kalp masajıyla yeniden nefes alan Demir Lamba ise ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamette soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İtfaiye, Adana, Acil Durum, Adana, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yangında karı koca ve çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da yangında karı koca ve çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement