Adana'da Yankesici Tutuklandı

02.06.2026 09:52
ATM'den para çalan zanlı, 4 emeklinin toplam 40 bin lirasını çaldığı için yakalandı.

Adana'da ATM'den maaşını çeken 4 emeklinin yaklaşık 40 bin lirasını çalan yankesicilik zanlısı tutuklandı.

Erdoğan K, 3 Nisan'da Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan ATM'den emekli maaşını çektiği sırada yardım etme bahanesiyle yanına gelen bir kişinin 7 bin lirasını çaldığını fark edip durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, ATM'nin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yankesicilik yöntemiyle parayı çalan zanlının hırsızlık olaylarından emniyette 7 suç kaydı bulunan ve bu suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce çıkan Sinan E. (48) olduğunu tespit etti.

Şüpheli Sinan E, saklandığı ikamete yapılan baskınla yakalandı.

3 emeklinin daha parasını çalmış

Emniyete götürülen zanlının, aynı yöntemle 3 emeklinin de toplam 33 bin lirasını çaldığı belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ATM'de işlem yapan Erdoğan K'nin yardım etme bahanesiyle yanına yaklaşması, onun yerine işlem yapması ve ATM'den parayı alıp bir kısmını cebine koyduktan sonra kalanını Erdoğan K'ye vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düğünlerdeki takı merasiminde hırsızlık yapmıştı

Sinan E, 20 ve 25 Nisan 2025'te davetli gibi katıldığı iki düğündeki takı merasiminde, gelin ve damatlar için kutuya konulan 100 bin lirayı çaldığı belirlenerek tutuklanmıştı.

Hırsızlık anları düğünlerde kamerayla çekilen görüntülerde yer almıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
