Adana'da yapılan asayiş uygulamalarında 84 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 84 kişi gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.
Faaliyetlerde, ruhsatsız 10 tabanca, 2 tüfek, 484 fişek ile kartuş, 232,41 gram uyuşturucu, 153 uyuşturucu hap ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranması bulunan 84 kişinin yakalandığı denetimlerde, dilencilik yapan 12 kişiye para cezası uygulandı.
Denetimlerde, yabancı uyruklular da sorgulandı.
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