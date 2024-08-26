Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 73 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelindeki denetimlerini 19-25 Ağustos'ta sürdürdü.
Bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada ruhsatsız 73 tabanca ve 13 av tüfeği ile 2 bin 837 fişek bulundu.
Ekipler, kontrol edilen 22 aracın da çalıntı olduğunu tespit etti.
Denetimlerde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 245 şüpheliden 92'si tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da yapılan denetimlerde 73 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?