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Adana'da yapılan operasyonda 65 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da yapılan operasyonda 65 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geçen hafta gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 65 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda ayrıca 268 aranan kişi de yakalandı.

Adana\'da yapılan operasyonda 65 ruhsatsız silah ele geçirildi
09.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:27
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 65 silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2023-6 Ocak 2024'te ilçe genelinde operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 av tüfeği, 41 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 1305 silah parçası, 2 çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara bulundu.

Ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan 38 zanlıdan 21'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, farklı suçlardan aranan 268 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da yapılan operasyonda 65 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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