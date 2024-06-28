Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 173 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 173 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli yasa dışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen 'Sibergöz-46' operasyonunda gözaltına alınan 244 şüpheliden 173'ü adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edildiği değerlendirilen 553 milyon liralık 87 araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yerine el konuldu. Zanlılara ait banka hesapları ile kripto varlıklarının dondurulmasına yönelik tedbir kararı alındı.

28.06.2024 12:23
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Adana merkezli yasa dışı bahis oynatanlara yönelik "Sibergöz-46" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 244 şüpheliden 173'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 26 Haziran'da Adana'nın da aralarında olduğu 30 ilde düzenlenen "Sibergöz-46" operasyonu kapsamında aranan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 244'e çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 71'i, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 173'ü adliyeye sevk edildi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, iki ayrı ihbar üzerine ekiplerin teknik ve fiziki takip başlatarak operasyonu düzenlediği belirtildi.

Yakalanan zanlılardan H.S'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), K.A.U'nun da Karadağ merkezli yönetilen yasa dışı bahis şebekelerinin elebaşıları olduğu öne sürüldü.

Operasyon kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklanması sonucu elde edildiği değerlendirilen 553 milyon liralık 87 araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yerine el konulduğu bildirildi. Şüphelilere ait iş yerlerinin, bilişim, kargo ve ambalaj alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Zanlılara ait banka hesapları ile kripto varlıklarının dondurulmasına yönelik de tedbir kararı aldırıldığı öğrenildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtmişti.

Yerlikaya, şüphelilerin, yurt dışında kurulan yasa dışı bahis ofisleri aracılığıyla 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıklarının belirlendiğini açıklamıştı.

Zanlıların banka, kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesap hareketleri incelendiğinde, 7 milyar Türk lirası işlem hacminin bulunduğunun, suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak akladıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, operasyonda 242 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 173 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 173 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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