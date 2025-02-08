Adana\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

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ADANA'da başkalarının banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp, yasa dışı bahisten elde edilen paranın aklandığını tespit etti. Siber polisleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 9 kişilik şebekenin yasa dışı bahisten elde edilen günlük 2 milyon TL'yi kiraladıkları hesaplara aktararak aklamaya çalıştığını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın, 1'i çocuk, 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK- ADANA,