Adana'da Yaşar Kemal Sanat Günleri Başladı

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(ADANA) - Yaşar Kemal ile Dünden Yarına- Çukurova'nın Sesleri panelinde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Benim karakterimin olgunlaşmasında Yaşar Kemal'in kitaplarının çok önemli rolü vardır" dedi ve ikinci İnce Memed Kütüphanesi'ni temelini atacaklarını açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Yaşar Kemal Sanat Günleri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçeklştirilen panel ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli, Yaşar Kemal Günleri'nin başlangıç öyküsünü anlattı.

Semiha Gökçeli, Yaşar Kemal için Somut Olmayan Kültürel Miras dediklerini ve Binboğalar Efsanesi üzerinden yola çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bundan 10 yıl kadar önce Zeydan Başkan'la tanıştık. O günden bu yana birçok ortak işe imza attık. Adana'yı Türkiye'nin kültür haritasındaki hak ettiği yere oturtmak için verdiği mücadelede Yaşar Kemal'i hep yanına aldı. Bizim vakıf çalışmalarımıza da desteğini hiç esirgemedi. Öncelikle kendisine ve çalışmalarımızda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün panelimizde konuşma yapacak olan katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum.

Yaşar Kemal'in çok önem verdiği yol üzerinden ilerliyoruz. Biri, yaratarak ve üreterek öğrenme. Öğrenmenin ezber değil bir keşif süreci olması. Düzenlenecek atölyelerde bu keşif sürecini yaratmaya çalışıyoruz. Adana'nın çok sesli kültürel mirası bu. Sözler, ağıtlar, türküler, kilimler, herkesin hayatındaki acıları, sevinçleri barındıran, maddi değerinden bağımsız olarak barındıran pek çok nesne var hepimizin hayatında. Yaşar Kemal'in Binboğalar Efsanesi'ndeki kılıçtan yola çıkarak, gençlerin kendi çevrelerindeki bu birikimi keşfetmeye davet eden bir program. Buna olanak sağlayan bütün öğretmenlere ayrıca teşekkür ederim. 6 hafta sonra bu konuşmaların açacağı ufukla da öğretmenlerimiz ve gençlerimizin çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Şimdiden heyecanla bekliyorum."

"Okuduğum ikinci kitap Yaşar Kemal'in İnce Memed romanıdır"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise sözüne 10 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olduğunu ifade ederek başladı. Ailelerde barınmak için alanın küçük olduğu ve geçinmek için büyük zorluklara katlanmak gerektiği dönemlerde, kitap okumanın da kolay olmadığını belirtti.

İnsanı kitap okumak kadar geliştiren başka bir şey olmadığının altını çizen Başkan Zeydan Karalar "Bunu gören ve okumaya başlayan kendini aşıyor. Ben çocukluğumda Pinokyo'dan sonra okuduğum ikinci kitap Yaşar Kemal'in İnce Memed romanıdır. Onu okuyunca da zaten hayatınız değişiyor. İnsanın yaşamında karakterini oluşturan, olgunlaştıran aile, çevre, memleket elbette etkilidir ama benim karakterimin olgunlaşmasında Yaşar Kemal'in kitaplarının çok önemli rolü vardır. Bu nedenle de çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Yaşar Kemal küçük Yaşta iken gözü önünde babasının öldürüldüğünü, bu travmayı atlatıp dünyanın en önemli yazarlarından biri olmasının önemine değinen Başkan Karalar, Yaşar Kemal'in Nobel Edebiyat Ödülü alamamasının, edebiyattaki gücü ile ilgili olmadığını, kendisini engelleyen insanlardan kaynaklandığını söyledi.

"Kişiliğimin oluşmasında Yaşar Ağabeyin katkısı vardır"

Yaşar Kemal'in edebiyata kattığı değerin dışında Çukurova ve Adana açısından çok önemli işler yaptığını dile getiren Zeydan Karalar şöyle konuştu:

"Adana'ya Çukurova'ya dair, bu topraklara dair özellikleri, insan ilişkilerini, insanın doğayla ilişkisini, doğayı, toplumun yapısını, insanlar arasındaki çeşitliliği, eşitsizliği, adaletsizliği, aslında olması gereken yapıyı, insanın bin bir türlü ruh halini, kalleşliği, yiğitliği, zulmü, börtüyü-böceği, ağacı, kuşu, bin bir çeşit canlıyı, aşkı, sevgiyi, savaşı, barışı onun kadar iyi anlatan başka biri yoktur. Benim kişiliğimin oluşmasında Yaşar Ağabeyin katkısı vardır. Onu rahmetle, minnetle, şükranla, saygıyla anıyorum."

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak İnce Memed kütüphanesi açtıklarını ve her gün 300 öğrencinin geldiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, yakında bin öğrencinin, insanın aynı anda ders çalışıp araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği ikinci İnce Memed Kütüphanesi'ni temelini atacaklarını açıkladı.