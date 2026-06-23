Adana'da Yaya Minibüs Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Başak Mahallesi Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Kay'a (56), Derviş K. yönetimindeki 61 EU 043 plakalı minibüs çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kay'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü Derviş K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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