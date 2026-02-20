Kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz erkek yayaya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Yaya Motosikletten Yaralandı - Son Dakika
