Adana'da Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Cezai İşlem - Son Dakika
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Adana'da Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Cezai İşlem

Adana\'da Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Cezai İşlem

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Uygulama sonucunda 34 araç sürücüsüne 3 bin 135'er lira ceza kesildi. Ayrıca, emniyet kemeri takmayan 45 sürücüye 691'er lira, kask takmayan 27 motosiklet sürücüsüne ise 690'ar lira idari para cezası uygulandı.

31.07.2024 11:48
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ADANA'da trafik ışığı olmayan geçitlerde yayalara yol vermeyen 34 otomobil sürücüsü, dron destekli uygulamayla tespit edilip, 3 bin 135'er lira ceza kesildi. Uygulamaya tepki gösteren sürücülerden biri, "Diğer araçlar da yol vermedi, benim alakam yok. Eğer gördüysem; haram, zehir zıkkım olsun" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın, Şehitler ve Ziyapaşa Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nde konuşlanan ekipler, 8 dronla yayalara yol vermeyen ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri tespit etti. Uygulama kapsamında 34 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da ihlali yapanın yayalar olduğunu savundu. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

Ceza yiyen sürücülerden biri, "Işıklı kavşakta soldan geçiyordum. Diğer araçlar da yol vermedi, benim alakam yok. Eğer gördüysem; haram, zehir zıkkım olsun. Yayayı görseydim, yol vermemezlik yapmazdım. Ben dağda terörist kovalamış biriyim. İnsana nasıl yol vermeyeyim?" dedi.

Başka bir sürücü ise "Ben değil, yaya suçlu. Birden geçide girip, üzerime geldi" diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren uygulamanın sonunda yayaya yol vermeyen 34 sürücüye 3 bin 135'er lira, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 45 sürücüye 691'er lira, kask takmayan 27 motosiklet sürücüsüne ise 690'ar lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Cezai İşlem - Son Dakika
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