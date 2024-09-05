Adana'da Ailenin Yeni Aldığı Evdeki Atıklar Temizlendi - Son Dakika
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Adana'da Ailenin Yeni Aldığı Evdeki Atıklar Temizlendi

Adana'nın Seyhan ilçesinde Gökmen ailesi, yeni aldıkları evdeki kötü kokular nedeniyle belediye ekiplerinden yardım istedi. Evin üst katında uyuşturucu bağımlıları tarafından yaklaşık 10 yıl kullanılan alan, belediye ekipleri tarafından temizlendi. İki römork çöp çıkaran ekipler, evin kötü durumunu ortaya çıkardı. Aile, temizlikten sonra tadilat yapmayı planlıyor.

05.09.2024 11:48
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ailenin yeni aldığı evde karşılaştığı atıklar belediye ekiplerince temizlendi.

Türkocağı Mahallesi'nde iki katlı müstakil evi bir süre önce satın alan Gökmen ailesi, üst kattan yayılan kötü koku nedeniyle belediye ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine Seyhan Belediyesi ekipleri, eve giderek temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla evden iki römork çöp çıkarıldı.

Hatice Gökmen, gazetecilere, uyuşturucu bağımlılarının ikinci katı yaklaşık 10 yıl kullandığını savunarak, evin önceki sahibinin de bu kişilerden kurtulmak için konutunu satışa çıkardığını anlattı.

Bir süre önce satın aldıkları evin üst katından yayılan kötü koku nedeniyle belediyeyi arayıp yardım istediklerini belirten Gökmen, "Talebimiz üzerine belediye ekipleri gelip üst katı ilaçladı. Ancak kötü koku yayılmaya devam ediyordu. Bu kadar kötü bir durumda olduğunu bilmiyordum. Ben astım hastasıyım. Üst kata ilk çıktığımda baygınlık geçirdim." dedi.

Gökmen, evi temizledikten sonra tadilatını yaptıracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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