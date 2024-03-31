ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 51.5'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34'ünü aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde - Son Dakika
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 22.08 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.29 oy oranıyla önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 39.85 oy oranına sahip.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.
AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Vatandaşlara hitap eden Yazıcıoğlu, 'Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum' dedi.
Denizli'de saat 21.53 itibarıyla CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,69 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?