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Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde - Son Dakika
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Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

Adana\'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

31.03.2024 21:06  Güncelleme: 21:07
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 51.5'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34'ünü aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde - Son Dakika

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