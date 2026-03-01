Adana'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu

Adana\'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu
01.03.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Haftası dolayısıyla Adana'da bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik farkındalık amacı taşıyor.

Adana'da Yeşilay Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay Adana Şubesince "Ekrana değil hayata bağlıysan sen de Yeşilaycısın" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, Merkez Park'ta başladı.

Etkinliğe, Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Takımı, Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü, Perşembe Akşamı Bisikletçileri ve Özgür Kadınlar Bisiklet Grubu üyeleri katıldı.

Yeşilay bayrakları, balon ve flamalarla bisikletlerini süsleyen katılımcılar, kentin turistik noktalarını da kapsayan yaklaşık 6,5 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Tura katılanlara teşekkür eden Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, Yeşilay Haftası boyunca farkındalık etkinlikleri yapacaklarını söyledi.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü sözcüsü Özgül Yeşil de çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir araya geldiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Yeşilay Haftası, Etkinlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 12:51:46. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.