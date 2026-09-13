Adana'da yol verme tartışmasında kendini başkomiser tanıtan sürücü gözaltına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştığı sürücüye kendisini başkomiser olarak tanıtan sürücü gözaltına alındı. Araç kamerası görüntüsüyle polise başvuran diğer sürücünün şikayeti üzerine şüpheli hakkında kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçundan işlem başlatıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücüden ehliyetini isteyen sahte polis gözaltına alındı.
Öğretmenler Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde otomobil sürücüleri C.Ş. ve S.Ç. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından araç sürücülerinden C.Ş, önünü kestiği diğer aracın sürücüsü S.Ç'ye kendisini başkomiser olarak tanıtarak ehliyetini ve ruhsatını vermesini istedi.
S.Ç'nin otomobilinde araç içi kameranın bulunduğunu ve yaşananları kaydettiğini belirtmesi üzerine diğer sürücü aracına binerek yoluna devam etti.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yeniden durup tartışan taraflar bir süre sonra buradan ayrıldı.
Araç kamerasının kaydettiği görüntüyle polise başvuran sürücü, karşı taraftan şikayetçi oldu.
Bunun üzerine gözaltına alınan ve bir markette çalıştığı belirlenen C.Ş. hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem başlatıldı.
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