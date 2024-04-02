Adana'nın Pozantı ilçesinde yük treninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Niğde'den Adana'ya giden konteyner yüklü trende, seyir halindeyken fren balatalarından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
Alevleri gören makinist, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Trenin, soğutma işleminin ardından yapılacak kontrollerden sonra seyrine devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da yük treninde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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