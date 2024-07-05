Adana\'da Yunus Timi Motosikleti ile Başka Bir Motosiklet Çarpıştı: 2 Polis, 3 Kişi Yaralandı

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ADANA'da yunus timinin motosikleti ile karşı yönden gelen başka bir motosikletin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. A.P. yönetimindeki, plakası açıklanmayan motosiklet, karşı yönden gelen yunus timinin motosikletiyle çarpıştı. Kazada, A.P. ile polis memurları E.V. ve M.A. yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla 3 yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.