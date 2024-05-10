Adana\'da Züccaciye Dükkanı Sahibine Haraç İddiasıyla Tutuklanan 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde züccaciye dükkanı sahibinden haraç istedikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 22 Ocak'ta Salih A'dan haraç istendiği iddiasıyla ilgili 23 Ocak'ta tutuklanan Ahmet T. ve İsa T. hakkında "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların suça sürüklenen çocuk A.D'yi azmettirerek Salih A'nın züccaciye dükkanına gönderdiği, çocuğa bir mermiyi masa üzerine bıraktırıp "3 milyon lirayı hazırlayın" dedirttiği belirtildi.

İddianamede, sanıkların bu olay sonrası Salih A'yı arayıp "seni korumamız için bize 3 milyon lira vereceksin" şeklinde tehdit edip haraç istediği, müştekinin ise bunu kabul etmeyip polise şikayette bulunduğu anlatıldı.

Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar Ahmet T. ve İsa T'nin "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması iddianamede talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar Ahmet T. ve İsa T'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Öte yandan, suça sürüklenen çocuk A.D. hakkında "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan savcılıkça hazırlanan iddianamenin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.