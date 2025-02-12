Adana'daki Apartman Davası: 7 Kamu Görevlisi Suçlanıyor

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Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dönemin 7 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili o dönem Seyhan Belediyesinin sorumluluk sahasında bulunan bölgedeki binanın yapımına izin verilmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Müteahhidi Hasan Alpargün'e 27 Eylül 2024'te 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verilen apartmanla ilgili dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile belediyede görevli Harita Şube Şefi Gökalp Çubukçu, inşaat mühendisi Ferhat Yağ, mimar Sevda Canpolat, makine mühendisi İmran Arısoy ve iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 1994 yılında inşasına başlanan ve 1996'da tamamlanan Alpargün Apartmanı'nın imalatında kullanılan demir ve beton kalitesinin ruhsat tarihinde yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı belirtildi.

Apartmanın "kusurlu yapı" olarak değerlendirildiği iddianamede, kusurlu inşa edilen binaya yapı ruhsatı ve kullanım izni verilmesi nedeniyle Seyhan Belediyesindeki ilgili kamu görevlilerinin sorumluluklarının bulunduğu anlatıldı.

Bilirkişi raporuna da atıf yapılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Raporun özellikle 'İlgili belediye görevlileri (yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni düzenleyen daire) sorumludur' kısmı doğrultusunda söz konusu kusurlu yapıya, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni düzenlenmesi sürecinde sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen görevlilerin 1996 tarihli 'İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma Belgesi' başlıklı iskan komisyon raporunda imzası bulunan Alim Erdoğan'ın ve aynı iskan komisyon raporunda imzası bulunan Ferhat Yağ'ın meslek ve görevinden dolayı yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumluluklarının bulunduğu tespit edilmiştir."

İddianamede, Seyhan Belediyesi onaylı yapı kullanım izin belgesinde, "onaylayan" kısmında eski Seyhan Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu'nun imzasının bulunduğu bilgisine de yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sitare Koçoğlu'nun yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu olduğu, yapı ruhsatında 'kontrol eden' kısmında imzası olan Gökalp Çubukçu'nun meslek ve ünvanı dolayısıyla yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu olduğu, 1996 tarihli 'İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzin Belgesi' başlıklı iskan komisyon raporu niteliğinde olan belgede imzası bulunanlardan Sevda Canbolat, İmran Arısoy, Can Mustafa Eren'in meslek ve görev ünvanları nedeniyle yapıda tespit edilen kusurlu beton ve demir imalatından sorumluluklarının bulunması suretiyle görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler neticesinde yıkılan binada göçük altında kalmaları sonucu 96 kişinin ölümüne neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan ilgili kamu görevlilerinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz 7 sanığın yargılaması, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Müteahhit, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin TL'yi Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılık ifadesinde, "Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu." beyanında bulunmuştu.

Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül'deki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.