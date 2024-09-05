Ekim Apartmanı Davasında Mühendis Cüneyt Akkaya'nın Savunması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ekim Apartmanı Davasında Mühendis Cüneyt Akkaya'nın Savunması

Ekim Apartmanı Davasında Mühendis Cüneyt Akkaya\'nın Savunması

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adana'daki Ekim Apartmanı davasında tutuklu yargılanan mühendis Cüneyt Akkaya, projeyi doğru yaptığını ve belediyenin iskan verdiğini savundu. Suçlamaların kendisini ilgilendirmediğini belirterek, tutuksuz yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

05.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'daki Ekim Apartmanı davasına ilişkin kırmızı bültenle aranırken, Karadağ'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen mühendis Cüneyt Akkaya, tutuklu yargılandığı davada, "Projeyi doğru olarak yaptırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın kanıtıdır. Ayrıca belediye de iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük yoktur. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir" dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma sonunda tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile o dönem işleri nedeniyle Karadağ'da bulunan binanın teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ'da yakalanıp burada 7,5 ay tutuklu kaldıktan sonra 2 hafta önce Türkiye'ye getirilen mühendis Cüneyt Akkaya ile diğer tutuklu sanık müteahhitler Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Türkiye Barolar Birliği'nin davaya katılma talebi kabul edildi.

Sanıklardan Cüneyt Akkaya duruşmada ilk kez savunma yaptı. Türkiye'ye yeni geldiğini, mahkemeye yazılı savunma gönderdiğini belirten sanık Akkaya, yaptığı savunmayı yeterli bulmadığını, yenilemek istediğini söyledi. Bina sahibi ve mühendisi olmadığını sadece dışarıdan mühendis olarak görev aldığını belirten Akkaya, "O yıl projeyi geçerli olan 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yaptım. Projeyi doğru olarak yaptırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın kanıtıdır. Ayrıca belediye de iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük yoktur. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir. Suçum yok" diyerek tahliyesini istedi.

Sanık Akkaya'nın avukatı da müvekkilinin kaçmadığını, işleri nedeniyle Karadağ'da bulunduğunu belirterek, "Müvekkilimin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ev hapsi var. Müvekkilim dönemin yönetmeliğini yerine getirmiştir. Kendisi kaçmamıştır, uzun süredir işleri nedeniyle yurt dışında yaşamaktadır. Tahliyesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da eski savunmalarını tekrarlayarak tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu müteahhitler ve mühendisin tutukluluklarının devamına karar verip, duruşmayı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Deprem, Hukuk, Adana, Deprem, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekim Apartmanı Davasında Mühendis Cüneyt Akkaya'nın Savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:23:57. #1.12#
SON DAKİKA: Ekim Apartmanı Davasında Mühendis Cüneyt Akkaya'nın Savunması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement