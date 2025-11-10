Adana'dan Gazze'ye İnsani Yardım Tırı Gönderildi

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle iki tır gıda yardımını Gazze'ye yola çıkardı. Tutuklanmadan önce Gazze'ye yardımın Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme alınmasını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer'e gönderdiği mektubunda, "Adana'dan, Türkiye'den Gazze'ye kardeşlik elimizi uzatıyoruz. Kimseyi ayırmadan, mağdurun kimliğine bakmadan, nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tutuklanmadan önce Gazze'ye yardımın Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme alınmasını isteyen Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutukluyken de Başkan Vekili Güngör Geçer'e mektup göndererek, insani yardım kararının Meclis'ten bir an önce çıkarılması için istekte bulunmuştu. Bunun üzerine toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gazze'ye insani yardım konusu gündeme alındı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı arasında Gazze'ye insani yardım konusunda protokol imzalandı. Protokol kapsamında Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle iki tır gıda yardımı Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Güngör Geçer, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ve bürokratlar katıldı.

"Filistin halkına ve tüm mazlum milletlere dayanışma duygularımı iletiyorum"

Törende ilk olarak Silivre'de bulunan Zeydan Karalar'ın mesajı okundu. Karalar, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Fiziken Silivri'de tutuklu bulunuyor olsam da fikrim ve vicdanım hürdür. Dünyanın neresinde bir zulüm ve insanlık dışı muamele varsa, biz orada olacağız dedik ve olduk. Daha önce Suriye için gönderdiğimiz yardım tırlarımızı bugün Gazze için yola çıkarıyoruz. Adana'dan, Türkiye'den Gazze'ye kardeşlik elimizi uzatıyoruz. Kimseyi ayırmadan, mağdurun kimliğine bakmadan, nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceğiz. Gazze'de her gün çocuklar ölürken, kadınlar açlıkla sınanırken, yaşlılar bombardıman altında hayatta kalmaya çalışırken, uluslararası topluma bir kez daha sesleniyorum: İnsanlık sınavını kaybediyorsunuz! Filistin halkına ve tüm mazlum milletlere dayanışma duygularımı iletiyorum."

"Kızılay üzerinde güneş batmayan iyilik hareketi"

Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isim babası olduğu Kızılay'ın bugün 60 noktada kriz yönettiğini, zor durumdaki insanlara yardım ettiğini söyledi. Ölüm yılı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andıklarını ve dua ettiklerini belirten Saygılı, milletin bağışlarıyla mazlumlara yardım ettiklerini, Kızılay'ın; üzerinde güneş batmayan iyilik hareketi olduğunu anlattı.

Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle karar aldığını belirterek Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Ramazan Saygılı, Gazze'ye yardım için hazırlanan 19. geminin çarşamba günü Mersin'den yola çıkacağını da açıkladı.

"Nerede mazlum varsa bir orada olmaya çalışıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer de Adana Büyükşehir Belediyesi'nce Gazze'ye yardım gönderilmesi fikrinin Zeydan Karalar tarafından gündeme getirildiğini ifade etti. Geçer, şunları söyledi:

"Adana Büyükşehir Belediyesi olarak zor durumda olan halkımızın her koşulda yanındayız ve Suriye'de, Gazze'de olduğu gibi, nerede mazlumlar varsa bir orada olmaya çalışıyoruz. Gazze'deki vahşete dünya uzun süre duyarsız kaldı. Bugün buradan insani yardım göndermemiz umarım bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlar ve orada zor durumda bulunan insanlara bir nebze olsun yararı olur. Kızılay birçok yerde zor durumdaki insanlara yardım ediyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurdu ve 87 yıl önce aramızdan ayrıldı. Onun kurduğu Cumhuriyet mazlum milletlere umut oldu ve bugün de hala mazlumlara umut olmaya devam ediyor. Bugün Türk Kızılay aracılığıyla gönderdiğimiz 2 tır dolusu gıdanın ardından önümüzdeki günlerde 3 tır da hijyen malzemesi göndereceğiz. Adana Büyükşehir olarak iyilik yapmaya devam edeceğiz. Türk Kızılay'a, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından tırlar dualarla uğurlandı. Tırların üzerinde "Adana halkından Filistin halkına insani yardım" pankartları yer aldı.