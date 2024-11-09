(ANKARA) - Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Trendyol Süer Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor İksa Eyüpspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19: da başlayan mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.
Eyüpspor 9. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında İkas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Son Dakika › Güncel › Adana Demirspor, Eyüpspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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