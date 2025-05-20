Adana Deprem Davasında Tutuklu Sanıklara Tutukluluk Süresi Devam Kararı - Son Dakika
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Adana Deprem Davasında Tutuklu Sanıklara Tutukluluk Süresi Devam Kararı

Adana Deprem Davasında Tutuklu Sanıklara Tutukluluk Süresi Devam Kararı

Adana'daki 6 Şubat depremlerinde yıkılan İhsan Bayram Sitesi'nde 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan davada, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada müşteki avukatı, tutuklu sanık Ferit Işık'ı baroya şikayet edeceğini belirterek 'Hesap soracağız' dedi. Duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.

20.05.2025 14:25  Güncelleme: 14:26
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Sitesi C blokunun yedinci duruşmasında, tutuklu inşaat mühendisi Ferit Işık savunma yaparken, binada yakınlarını kaybeden müşteki avukatlarından Nazan Akça Subaşı'yı baroya şikayet edeceğini belirterek "Hesap soracağız" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ferit Işık ve Celal Gül'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C blokun yıkılması sonucu 82 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yıkıma ilişkin müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklu yargılanıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Her iki dosya birleştirildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yedinci duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanıklar Celal Gül ve Ferit Işık ile taraf avukatları katıldı. Müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

İddia makamı, mütalaasında eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıklar Ferit Işık ile Celal Gül'ün üzerlerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Kamu görevlisinin tutuklanmasını talep ettiler...

İhsan Bayram Sitesi'nde gelini ve iki yeğenini kaybeden müşteki avukatlarından Nazan Akça Subaşı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını, tutuksuz sanık Alim Erdoğan'ın ise tutuklanmasını talep etti. Talebin reddedilmesi halinde, Erdoğan hakkında ev hapsi dahil adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Tutuklu sanık inşaat mühendisi Ferit Işık'ın avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Müvekkilim 27 aydır tutukludur, etki edebileceği bir delil yoktur. Bilirkişi raporu beklenmektedir ve buna müdahale mümkün değildir. Söz konusu inşaata 1 Eylül 1997'de ruhsat verilmiş, süresi 1999'da dolmuştur. Temel üstü ruhsat alınmamıştır. Bu durumdan dönemin imar müdürü sorumludur. Müvekkilimin tahliyesini, aksi halde adli kontrolle serbest bırakılmasını talep ederiz" dedi.

Tutuklu sanık müteahhit Celal Gül'ün avukatı, mütalaaya katılmadıklarını vurgulayarak, "CMK'ya göre iki yıllık tutukluluk süresi dolmuştur. Dosyada zorunluluk hali yoktur. Bilirkişi raporuyla kusur durumu değişebilir. Kaçma şüphesi yoktur, 70 yaşında ve sağlık sorunları vardır. Tahliyesini, aksi halde adli kontrolle serbest bırakılmasını talep ederiz" diye konuştu.

"Müvekkilimin inşaatta usulsüzlük görse bile işlem yaptırma sorumluluğu yoktur"

Tutuksuz sanık Alim Erdoğan'ın avukatı, müvekkilinin sorumlu olmadığını ileri sürerek, "Müvekkilimin inşaatta usulsüzlük görse bile işlem yaptırma sorumluluğu yoktur, denetleme yetkisi bulunmamaktadır. 1997'de geçerli olan 3924 sayılı İmar Yasası'na göre sorumluluğu yoktur, yapı denetim firmaları sorumludur. Müvekkilimin duruşmaya katılma zorunluluğunun kaldırılmasını talep ederiz" dedi.

Tutuklu sanık müşteki avukatını tehdit etti

Tutuklu sanık müteahhit Celal Gül savunmasında, "İnşaatı devraldığımda, Ferit Işık'ın tamamladığı kısımların parasını benden almıştır. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ederim" dedi.

Tutuklu sanık inşaat mühendisi Ferit Işık ise savunmasında, "Celal Gül her celse benden iş yeri ve daire aldığını iddia ediyor, ancak bunu kanıtlayacak noter veya satış belgesi sunmadı. Katılan vekili avukat Nazan Akça Subaşı şu anda da inşaatlar odasına dil uzatmaktadır, şikayeti olduğunu söylüyor. Kendisini de biz baroya şikayet edeceğiz, hesap soracağız, uzun süredir tutukluyum tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

Duruşma 18 Temmuz'a ertelendi

Mahkeme heyeti, kusur tespiti için bilirkişi raporunun beklenmesine, tutuklu sanıklar Ferit Işık ve Celal Gül'ün tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Alim Erdoğan'ın adli kontrol hükmünün sürdürülmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Deprem Davasında Tutuklu Sanıklara Tutukluluk Süresi Devam Kararı - Son Dakika

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