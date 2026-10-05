Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burnham, ISS'ten hemşehrilerine el sallayacak - Son Dakika
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Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burnham, ISS'ten hemşehrilerine el sallayacak

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NASA astronotu Adana doğumlu Deniz Burnham, birkaç ay içinde ISS'te görev yapacağını ve Adanalı hemşehrilerine uzaydan el sallayacağını duyurdu. Uzun süreli Expedition 76 görevi için eğitim gören Burnham, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu belirtti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Adana doğumlu Deniz Burnham, birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gideceğini ve Adanalı hemşehrilerine uzaydan el sallayacağını belirtti.

ABD'nin Adana Konsolosluğunun paylaştığı videolu mesajda, Burnham, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek uzun süreli bir görev olan "Expedition 76" için şu anda eğitim gördüğünü duyurdu.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu ve anneannesiyle dedesinin Türkiye'de yaşadığını belirten Burnham, birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceğini açıkladı.

Burnham, uzaya gittiğinde anneannesine, dedesine, Adanalı hemşehrilerine ve bütün dünyaya el sallayacağını dile getirdi.

Anneannesinin Çanakkale Eceabatlı, dedesinin de Afyonkarahisarlı olduğunu, Türk yemekleri yiyerek büyüdüğünü ifade eden Burnham, "Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek saatler geçirirdik." dedi.

Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarına övgü

Burnham, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'nı imzalayan 71. ülke olduğunu hatırlatarak, NASA'nın barışçıl ve şeffaf uzay keşiflerine kendini adamış, benzer düşüncelere sahip ülkelerden oluşan ve giderek büyüyen uluslararası koalisyona Türkiye'yi dahil etmekten gurur duyduğunu vurguladı.

NASA'nın ortaklarıyla birlikte neredeyse imkansız görünen işlere imza attığına işaret eden Burnham, "NASA, Artemis II görevi kapsamında 4 astronotu Ay'ın çevresine gönderdi ve Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi ileri teknoloji ürünü bilimsel görevleri hayata geçirdi." dedi.

Burnham, NASA'nın bu büyük girişimlerine Türkiye gibi ülkelerin cesur bir vizyon ve giderek artan bir başarı kattığının altını çizerek, Türkiye'nin uzay başarılarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzay programını geliştirme sürecinde Türkiye'nin bu büyük başarılara katkı sağladığına, 2 astronotunu uzaya gönderdiğine ve Türkiye'nin ilk Ay görevi olacak AYAP-1'in (Ay Araştırma Projesi) geliştirilme sürecinde ilerleme kaydettiğine şahit olduk. Ayrıca Türkiye'nin, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden ikisi olan TEKNOFEST ve Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) aracılığıyla küresel uzay camiasını bir araya getirdiğini de gördük."

Burnham, NASA adına, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları topluluğuna katmaktan onur duyduklarının altını çizerek, gelecek yıllarda birlikte neler başaracaklarına dair heyecan taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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