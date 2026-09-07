Adana Karaisalı Çorlu Mahallesi'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için helikopter ve arazözlerle havadan ve karadan müdahale ediyor.
KARAİSALI'DA DA ORMAN YANGINI
Adana'nın Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan helikopterle ve karadan arazözlerle çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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