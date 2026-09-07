Adana Karaisalı\'da orman yangınına müdahale sürüyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çorlu Mahallesi kırsalında orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile söndürme uçağı ve helikopterleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, gazetecilere, yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderlerle müdahale edildiğini bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarına kamu kurumlarının yanı sıra gönüllülerin de katıldığını belirten Etli, "Yangın, çıktığı saat itibarıyla evleri, yerleşim yerlerini, mal ve can kaybını ciddi derecede tehdit ediyordu. Ancak ekiplerimizin, köylümüzün tüm kamu kurumlarımızın gayretiyle, köydeki güvenlik sağlanmış oldu." dedi.

Yangının ormanlık alanın dışında başladığını ifade eden Etli, şunları kaydetti: "Yangın, rüzgarın etkisiyle ormana doğru devam etti. Ormanda devam etmiş olan bu yangın ağaçlandırma sahalarımızı ve ormanlarımızı tehdit etti. Şu an itibarıyla 70 hektara ulaşmış bir yangın var. Yangın, rüzgarın tesiriyle yayılmazsa şu an yerleşim yerleri güvende."

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Etli, ilk ihbarlara göre yangının enerji nakil hattının kopması nedeniyle çıktığını bildirdi.