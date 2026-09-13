Adana Karaisalı'da yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 6 zanlı gözaltına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ilçede, Mersin'e kaçtıkları belirlenen 2'si ise Mersin'de yakalanırken adreslerde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 6 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin kimliğini belirledi.
Zanlılardan 4'ünü gözaltına alan ekipler, Mersin'e kaçtıkları belirlenen 2 şüpheliyi de yakaladı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA
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