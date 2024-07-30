Adana Kozan'da Asayiş Uygulamalarında 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-29 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 5,98 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekiplerin trafik denetiminde ise 20 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 20 araç trafikten men edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
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