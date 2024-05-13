Adana Kozan\'da Bariyere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hayri E'nin (63) kullandığı 01 RV 181 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bariyere çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki Hüseyin Ö. (52) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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