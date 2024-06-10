Adana Kozan'da çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Adana Kozan'da çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adana Kozan\'da çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, evin yanındaki ahır ve samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen kişi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda ev, ahır ve samanlıkta hasar meydana geldi.

10.06.2024 15:29
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Adana'nın Kozan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi Kanarya Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, ikametin yanındaki ahır ve samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Yeter Dinler, evden çıkarıldıktan sonra sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Kozan'da çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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