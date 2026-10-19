Adana Kozan'da güven uygulaması 4 firari hükümlünün yakalanmasını sağladı - Son Dakika
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Adana Kozan'da güven uygulaması 4 firari hükümlünün yakalanmasını sağladı

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Adana Kozan\'da güven uygulaması 4 firari hükümlünün yakalanmasını sağladı
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Adana Kozan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği güven uygulamasında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 153 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza kesildi, 41 araç trafikten menedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde güven uygulamasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Öte yandan trafik denetimlerinde de 153 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi, 41 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Kozan'da güven uygulaması 4 firari hükümlünün yakalanmasını sağladı - Son Dakika
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