Adana Kozan'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Adem Pekdur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pekdur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
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16.10.2026 14:16:12. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Kozan'da iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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