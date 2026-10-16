Adana Kozan'da iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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Adana Kozan'da iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hastanede öldü

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Adana Kozan\'da iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hastanede öldü
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Adana Kozan'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Adem Pekdur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pekdur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Trafik Kazaları3. SayfaOlaylarGüncelOtopsiKozanAdanaSon Dakika

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