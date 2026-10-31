Adana Kozan\'da iş yerine motosikletli 2 kişi ateş açtı, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Saimbeyli Caddesi'ndeki iş yerine henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından ateş açıldı.

Saldırıda iş yerinde alışveriş yapan Y.Ö. ile olay yerinden geçen bir araçta yolcu olarak bulunan Ö.K.Y. yaralandı.

Ö.K.Y. yaralandığı araçla, Y.Ö. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.