Adana Kozan\'da iş yerine motosikletli 2 kişi ateş açtı, 2 kişi yaralandı

Adana Kozan'da iş yerine motosikletli 2 kişi ateş açtı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Saimbeyli Caddesi'ndeki iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından ateş açıldı ve saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Saimbeyli Caddesi'ndeki iş yerine henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından ateş açıldı.
Saldırıda iş yerinde alışveriş yapan Y.Ö. ile olay yerinden geçen bir araçta yolcu olarak bulunan Ö.K.Y. yaralandı.
Ö.K.Y. yaralandığı araçla, Y.Ö. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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