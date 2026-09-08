Adana Kozan'da mahallede çıkan yangında 7 ev küle döndü - Son Dakika
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Adana Kozan'da mahallede çıkan yangında 7 ev küle döndü

Adana Kozan\'da mahallede çıkan yangında 7 ev küle döndü
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Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek mahalleyi sardı. Yangında Osman Bozkurt'un eviyle birlikte 6 komşusunun evi yandı; Bozkurt'un çocukları dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

'MAHALLEYİ BİR ANDA ALEVLER SARDI'

Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde evi yanan Osman Bozkurt, yangın çıkmadan hemen önce elektrik tellerinin alev aldığını söyleyerek, "Yangın bir anda büyüdü. Jandarma geldi, yangın söndürme ekipleri geldi. Mahalleyi bir anda alevler sardı. Her taraf yandı, sağlam hiçbir şey kalmadı. Çocuklarım dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı. 6 komşumun evi yandı" diye konuştu.

Hüseyin Kurt ise "Yangın çıktığı sırada evimde değildim, sonradan haberim oldu. Şans eseri benim evim yanmadı ama komşularım büyük zarar gördü" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Kozan'da mahallede çıkan yangında 7 ev küle döndü - Son Dakika

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