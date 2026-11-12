Adana Kozan\'da traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana Kozan'da traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarparak kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bahçeye yuvarlandı; sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü M.G. yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Kadirli kara yolu Simon Köprü mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 01 Y 7277 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bahçeye yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan M.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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